"الزكاة والضريبة والجمارك" تنجح بالتعاون مع شركائها في تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على أكثر من 300 ألف منشأة

ونجحت الهيئة في مواجهة أبرز التحديات التي واجهتها خلال تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية، وهو تغطية مجموعة واسعة من المنشآت بمختلف القطاعات وطبيعة أعمالهم والبالغ عددهم خلال المرحلة الأولى فقط من تنفيذ المشروع أكثر من 300 ألف منشأة تخضع للفوترة الإلكترونية، ونجحت الهيئة في تذليل هذه التحديات عبر الاستفادة من المعايير الدولية لتسهيل تبني متطلبات الفوترة الإلكترونية، وإشراك المنشآت من شتى القطاعات ومزودي حلول الفوترة الإلكترونية والمطورين والجهات الحكومية لتصميم نموذج العمل ومتطلبات الفوترة الإلكترونية، وإجراء استطلاعات مرئيات العموم لجمع الملاحظات والعمل عليها، وتقسيم الإلزام بتطبيق الفوترة الإلكترونية على مراحل ومجموعات، وهو ما قاد إلى إنجازات متتالية جعلت المملكة من أسرع التجارب العالمية في تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على مستوى العالم.