طائرة "القهوة السعودية" تهبط بالباحة في رحلة سياحية تنموية للتعريف بمزارع البُن

وأطلقت وزارة الثقافة مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" مطلع العام الحالي للاحتفاء بها وتقديمها كمنتجٍ ثقافي مميز للمملكة، وتسويقها محلياً ودولياً، انطلاقاً مما تحمله القهوة السعودية من خصوصية في المجتمع السعودي، في كل مراحل إنتاجها؛ زراعةً وتحضيراً وتقديماً، والتي قد لا تتوفر بنفس الكيفية في أي بلدٍ آخر. ويساهم في التعريف بتقاليد المملكة والعادات المرتبطة بالقهوة من الكرم وحسن الضيافة، فضلاً عن إظهار التنوع الثقافي الكبير للمملكة بما يساهم في التعريف بالأماكن السياحية الجميلة في مختلف مناطقها بالانسجام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ووفق مستهدفات وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة.