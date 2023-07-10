من غرس رأسّيه إلى العناقيد.. "العنب النجراني".. رحلة محصول ومشاهد أخاذة

وتتميز شجرة العنب بامتدادها، واستطالتها بشكل متسارع، ويمدها المُزارع على مجموعة من الأعمدة اليابسة التي تؤخذ عادة من شجر الأثل أو من الأشجار غير المثمرة، ويصل طول بعض أشجار العنب إلى أكثر من 15 متراً، تمتد بشكل أفقي على الأعمدة في البساتين، وتسمى في نجران "عرائش العنب"، وهي الطريقة التقليدية القديمة في المنطقة التي ما زال المزارعون في نجران يستخدمونها رغم تطور المعدات والركائز البلاستكية أو المعدنية، لما لها من شكل جميل وبديع للبستان، وللاستفادة أيضاً من تنظيف المزرعة من الأشجار النابتة بشكل عشوائي أو ذات الأغصان الكبيرة والمائلة التي تحتاج إلى تجميل وتقليم.