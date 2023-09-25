يحوي صورًا نادرة للملك سلمان.. مكتبة الملك عبدالعزيز تنظّم معرضًا بمناسبة اليوم الوطني.. غدًا

ومن بين الوثائق التي يضمها المعرض وثيقة بشأن وصول الملك عبدالعزيز آل سعود إلى مصر واستقبال الملك فاروق لجلالته، وذلك في الحادي عشر من يناير 1946م ودوريات عربية شهيرة عاصرت توحيد المملكة تحدثت عن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي استطاع توحيد المملكة كدولة واحدة والعمل على تقدم البلاد ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، فضلاً على وثائق من أرامكو وجورج رنتس.