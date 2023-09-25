يحوي صورًا نادرة للملك سلمان.. مكتبة الملك عبدالعزيز تنظّم معرضًا بمناسبة اليوم الوطني.. غدًا

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة غدًا بفرع المكتبة بطريق خريص معرضًا وطنيًّا من مقتنياتها النادرة، تعرض فيه مجموعة من الوثائق والعملات، والخرائط، والصور، والمخطوطات، والكتب العربية والأجنبية والدوريات النادرة، التي تنقل للمشاهد تحولات التاريخ السعودي المعاصر في مختلف العهود، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.
ويتضمن المعرض 50 صورة نادرة وتاريخية للملك عبدالعزيز آل سعود، وملوك المملكة في المراحل التاريخية الماضية.
ويضم المعرض عددًا من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جانب 30 صورة تاريخية لعدد من مناطق المملكة، منها: صورة للدرعية في مطلع القرن الرابع عشر، وأطلال المدينة القديمة بجوار قلعة مارد الأثرية بدومة الجندل.
ومن بين الوثائق التي يضمها المعرض وثيقة بشأن وصول الملك عبدالعزيز آل سعود إلى مصر واستقبال الملك فاروق لجلالته، وذلك في الحادي عشر من يناير 1946م ودوريات عربية شهيرة عاصرت توحيد المملكة تحدثت عن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي استطاع توحيد المملكة كدولة واحدة والعمل على تقدم البلاد ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، فضلاً على وثائق من أرامكو وجورج رنتس.
ومن العملات المعروضة بعض العملات التي سُكّت في عهد الملك عبدالعزيز ما بين عامي 1348- 1374هـ ما قبل تأسيس المملكة وبعد التأسيس، بالإضافة لعرض طوابع عاصرت المرحلة.
ويتضمن المعرض عدة خرائط نادرة لشبه الجزيرة العربية والدول المجاورة رسمت في عامي 1683-1684م ومخطوطة ابن غنام (تاريخ نجد) لحسين بن أبي بكر بن غنام من القرن 13 الهجري، ومخطوطة : (عنوان المجد في تاريخ نجد) لعثمان بن عبدالله بن بشر النجدي، ومذكرات الرحالة الغربيين.
من جانب آخر تقيم المكتبة أمسية شعرية وطنية للشاعر نايف صقر في قاعة سينما ومسرح المكتبة بالفرع الرئيس بالرياض في الثامنة من مساء غد الثلاثاء.
ويصاحب الأمسية عرض فيلم (رحلة عمر) يستعرض رحلة الأميرة أليس حفيدة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا خلال زيارتها للمملكة في العام 1938م ولقائها بالملك عبدالعزيز في رحلة استمرت نحو ثلاثة أسابيع طافت خلالها بعدة مدن بالمملكة، وصورت مجموعة من الأماكن التي زارتها.