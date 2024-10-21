مجلس شؤون الأسرة يطلق الموسم الثاني من بودكاست "المُزن"

ويأتي بودكاست "المُزن" ضمن رؤية مجلس شؤون الأسرة لتعزيز تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها وقيمها، مع التركيز على تحسين جودة الحياة الأسرية في مختلف المجالات، وذلك من خلال تقديم قصص واقعية لنساء سعوديات رائدات، حيث يسعى البودكاست إلى إلهام المجتمع وتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، بما يدعم دور الأسرة المحوري في نهضة المجتمع.