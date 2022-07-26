شاهد.. "الشيهانة العزاز" أول سعودية تحضر جلسات مجلس الوزراء

بحضورها جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعدّ الشيهانة صالح العزاز أول سعودية تحضر جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعد تعيينها مؤخرًا نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.