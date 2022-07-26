شاهد.. "الشيهانة العزاز" أول سعودية تحضر جلسات مجلس الوزراء

بحضورها جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعدّ الشيهانة صالح العزاز أول سعودية تحضر جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعد تعيينها مؤخرًا نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
وتم اختيار "الشيهانة العزاز" ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال من قبل مجلة "فوربس" الشرق الأوسط، وذلك في عام 2020.
وتعد القانونية السعودية "الشيهانة" من أوائل المحاميات السعوديات التي تجاز من مجلس نيويورك، وبعد عودتها إلى السعودية عملت في شركة معروفة بالمحاماة في العاصمة الرياض.
وبعد ذلك، عملت على تطوير مستقبلها المهني؛ حيث تمكنت من الوصول لمنصب مديرة العقود في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.