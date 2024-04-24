ضوابط تُنظِّم ممارسة الأنشطة البشرية داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله.. تعرَّف عليها

وتهدف الهيئة من خلال اعتماد هذه الضوابط إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية والحياة الفطرية والنباتية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اتساقًا مع المستهدفات الوطنية لمبادرة السعودية خضراء، والأهداف طويلة الأجل لمجلس المحميات الملكية.