"المسند": الليل يبدأ يأخذ من وقت النهار دقيقة ونصفاً يومياً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن اليوم الأربعاء الموافق 19 ربيع الأول؛ الرابع من أكتوبر، 2 نوء الصرفة، 42 من سهيل و12 من فصل الخريف، يأخذ الليل من وقت النهار بمعدل دقيقة ونصف الدقيقة يومياً.