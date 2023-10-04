"المسند": الليل يبدأ يأخذ من وقت النهار دقيقة ونصفاً يومياً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن اليوم الأربعاء الموافق 19 ربيع الأول؛ الرابع من أكتوبر، 2 نوء الصرفة، 42 من سهيل و12 من فصل الخريف، يأخذ الليل من وقت النهار بمعدل دقيقة ونصف الدقيقة يومياً.
وأضاف المسند؛ أنه بقي على الوسم 12 يوماً، وعلى المربعانية 64 يوماً، وعلى فصل الشتاء 79 يوماً، وبقي على الشبط 104 أيام، والعقارب 130 يوماً.
وتابع في تغريدة على حسابه في "إكس"، بقي على فصل الربيع 169 يوماً، وعلى فصل الصيف 261 يوماً.