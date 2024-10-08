الأكاديمي والمستشار القانوني الدكتور عاصم السياط: عشرُ سنوات للملك المُفدّى .. "لا صوتَ فيها يعلو على صوت القانون"

رفع الدكتور عاصم السياط، أستاذ القانون والخبير والمستشار القانوني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– بمناسبة الذكرى العاشرة على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم. وأشار السياط إلى النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات خلال هذا العهد الميمون.
وأكد "السياط" أن المملكة تنعم بالاستقرار والرخاء بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة، مشيرًا إلى أن هذه النعم تستوجب الشكر لله وللقيادة التي أوصلت الوطن إلى بر الأمان. كما عبّر عن تجديد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وأضاف "السياط" أن هذه السنوات العشر كانت زاخرة بالمبادرات والمشاريع الكبرى المنبثقة من رؤية السعودية 2030، والتي جعلت المملكة محط أنظار العالم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى مشاريع كبرى مثل نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، قطار الحرمين، ومشاريع الطاقة المتجددة وغيرها.
وأكد السياط، بصفته مستشارًا قانونيًا وأستاذًا جامعيًا في القانون، أن الشأن القانوني والتشريعي نال نصيبًا وافرًا من الاهتمام، حيث أعلن ولي العهد عن استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ العدالة والشفافية. وقد صدرت عدة أنظمة مهمة مثل نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، في حين يُنتظر صدور النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
كما أشار إلى أن هذه الأنظمة عززت من مكانة المملكة القانونية ورسخت مبدأ "الأمن القانوني والاستقرار النظامي"، مما ساهم في وضوح النصوص القانونية وسرعة البت في الدعاوى القضائية.
واختتم "السياط" حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، معبرًا عن فخره بالإنجازات القانونية التي شهدتها المملكة، ومؤكدًا أن المملكة تواصل مسيرتها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 وتحقيق مستقبل مشرق للبلاد.