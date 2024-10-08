الأكاديمي والمستشار القانوني الدكتور عاصم السياط: عشرُ سنوات للملك المُفدّى .. "لا صوتَ فيها يعلو على صوت القانون"

وأكد السياط، بصفته مستشارًا قانونيًا وأستاذًا جامعيًا في القانون، أن الشأن القانوني والتشريعي نال نصيبًا وافرًا من الاهتمام، حيث أعلن ولي العهد عن استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ العدالة والشفافية. وقد صدرت عدة أنظمة مهمة مثل نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، في حين يُنتظر صدور النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.