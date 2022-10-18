العراق تؤكد دعمها لموقف السعودية ورفضها أي سياسة هادفة للضغط على "أوبك+"

وتفصيلاً، قالت "الخارجية العراقية" في بيان اليوم الثلاثاء: "نتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات، مضيفة أن المسار الذي تم الارتكان إليه داخل المنظمة، يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، وتنظيم عملية العرض والطلب، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تتقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس ".