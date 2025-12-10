بينها الرياض.. الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.