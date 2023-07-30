"المنافسة" تعلن العقوبة المقررة على شركة "أعلاف المكنز" لمخالفتها النظام باستغلال الوضع المهيمن

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أنه بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة، وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام إحدى المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من خلال التحكم في المعروض في السوق من سلعة النخالة، وقَصْر البيع على عدد محدود جدًّا من العملاء؛ ما قيَّد التجارة في السلعة؛ وأدى إلى التحكم في الأسعار، وهو ما تحظره الفقرة (الثالثة) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 29/ 6/ 1440هـ.. فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.. وبعد جمع الأدلة والمعلومات، وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المنشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.