انطلاق "صيف كهاتين" والذي يستهدف 300 مستفيد من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" عن انطلاق برنامج "صيف كهاتين" والذي يرتكز على 3 مسارات ريادية وتنموية للأيتام وأسرهم وهي (كاسب، مهارة، تمكين الأرامل)، ويستمر برنامج "صيف كهاتين" لمدة 23 يوماً وتختتم بمعرض كاسب الذي سيتمكن فيه المستفيدون من عرض مشاريعهم ومنتجاتهم في سوق الرواد بأحد مراكز مكة المكرمة التجارية.
وأوضح المدير العام للجمعية الأستاذ محمد آل مانع بأن هذه البرامج تأتي انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية للجمعية، وإيماناً منها بدورها الرئيسي في تعظيم الأثر التنموي على الأيتام وأسرهم لتقديم برامج نوعية تعزز في تنمية المهارات الأساسية وتقديم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها، بما يمكن الأيتام وأسرهم من تحقيق الاستقرار والاندماج في المجتمع بشكل فاعل.
حيث يتضمن مسار "كاسب" ورش تعليمية ريادية لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتعريف أبناء الجمعية بمجالات التجارة بما يتناسب مع قدراتهم ويعزز أفكارهم من خلال العمل على مشاريع بدءًا من مرحلة التخطيط وانتهاءً بعرضها أمام لجنة المحكمين، والتي تم تكوينها من رواد الأعمال الناجحين إلى مساندة أصحاب المشاريع من الاستقلال بفرص عمل تسهم في تحسين مستواهم المعيشي.
كما يتناول مسار "مهارة" التركيز على تنمية مهارة الاتصال والتواصل لدى الأيتام في مرحلة (الابتدائي – المتوسط – الثانوي)، بالإضافة لتنمية المهارات الشخصية مما يحفز ثقتهم لتقديم أنفسهم بطريقة إيجابية للآخرين بما يتوافق مع برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030م.
وأخيراً مسار "تمكين الأرامل" على رفع قدراتهم في التخطيط المالي وإدارة الميزانية للأسرة وتعزيز جانب الأمومة والتعامل مع الأبناء بواسطة ورش عمل تطبيقية.
وأكد المدير العام أن هذه البرامج تأتي في سياق متصل مع منظومة الخدمات الإغاثية والتنموية الأخرى التي تقدمها الجمعية للوصول بالفئات المستهدفة إلى تحقيق النمو والاستقرار في مجتمعنا الداعم والمحفز لكل عمل نوعي.