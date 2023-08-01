انطلاق "صيف كهاتين" والذي يستهدف 300 مستفيد من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة

وأوضح المدير العام للجمعية الأستاذ محمد آل مانع بأن هذه البرامج تأتي انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية للجمعية، وإيماناً منها بدورها الرئيسي في تعظيم الأثر التنموي على الأيتام وأسرهم لتقديم برامج نوعية تعزز في تنمية المهارات الأساسية وتقديم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها، بما يمكن الأيتام وأسرهم من تحقيق الاستقرار والاندماج في المجتمع بشكل فاعل.