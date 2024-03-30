سوق الإطارات في السعودية يصل إلى 25.5 مليون وحدة في 2032

بلغ حجم سوق الإطارات في المملكة العربية السعودية، 22.6 مليون وحدة عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 25.5 مليون وحدة بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.32% خلال الفترة من 2023 إلى 2032.
وتعتمد سوق الإطارات في المملكة العربية السعودية بشكل أكبر على الاستيراد، وشهدت العلامات التجارية الصينية للإطارات توسعاً كبيراً نظراً لقدرتها على توفير منتجات ذات تكلفة منخفضة وسهولة توافرها، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأت العلامات التجارية العالمية الرائدة تكتسب قوة؛ نظراً لضمانها لجودة عالية ودورة حياة متمدّدة للمنتجات التي تقدّمها.
تشمل العوامل الأخرى التي تحفّز الطلب على الإطارات في السعودية، وفقاً لبحث شركة "Research And Markets"، زيادة في عدد مشاريع البنية التحتية، ونمو صناعة البناء والتشييد، وزيادة الطلب على الإطارات البديلة، وغيرها من العوامل.