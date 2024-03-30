سوق الإطارات في السعودية يصل إلى 25.5 مليون وحدة في 2032

بلغ حجم سوق الإطارات في المملكة العربية السعودية، 22.6 مليون وحدة عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 25.5 مليون وحدة بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.32% خلال الفترة من 2023 إلى 2032.