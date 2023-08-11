"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 10.7 مليار ريال إجمالي مصروفات المنافع التأمينية خلال يوليو

أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية لشهر يوليو الماضي بلغ أكثر من 10.7 مليار ريال، مشيرة إلى أن تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" تجاوزت 78 مليون ريال، فيما بلغت المنافع المصروفة لفرع الأخطار المهنية أكثر من 15.5 مليون ريال.
وأوضحت المؤسسة في نشرتها الدورية الشهرية، أنه تم خلال الفترة من 1 - 31 يوليو 2023م إنجاز أكثر من 2.8 مليون معاملة إلكترونية، فيما بلغ عدد زوّار الموقع الإلكتروني للمؤسسة أكثر من 1.9 مليون زائر، بينما تخطى عدد المسجلين الجدد في البوابة حاجز الـ 124 ألف مستخدم.
وكشفت أن أكثر من 163 ألف عميل من مشتركين ومستفيدين وأصحاب عمل، استفادوا من قنوات خدمة العملاء المقدمة على مدار الساعة، حيث بلغ عدد المستخدمين لخدمة الزيارة الافتراضية أكثر من 23.1 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة (واتساب) أكثر من 12.7 ألف عميل، كما بلغت الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء عبر منصة (إكس) أكثر من 20.6 ألف استفسار، فيما استقبلت المؤسسة أكثر من 72 ألف اتصال عبر مركز الاتصال.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المحادثات الفورية أكثر من ألف مستفيد، وبلغ عدد محمّلي تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 128 ألف مستفيد جديد، في حين بلغ عدد المستخدمين لخدمة الإنسان الرقمي (أمين) أكثر من 33.9 ألف مستخدم.
ونوّهت المؤسسة إلى مواصلة جهودها خلال شهر يوليو الماضي في مجال تعزيز مبدأ الالتزام والوقاية التأمينية، وتحقيق السلامة والصحة المهنية في مقار العمل، مبينة أن إجمالي زيارات الالتزام التأمين بلغ أكثر من 11.8 ألف زيارة، في حين بلغت الزيارات الوقائية أكثر من 4.4 ألف زيارة توعوية للمنشآت لنشر الوعي عن الصحة والسلامة المهنية، وبلغ عدد الورش واللقاءات الميدانية المقامة أكثر من 50 ورشة ولقاءً توعوياً، مشددة على جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالضوابط، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها من قبل الفرق الميدانية للمؤسسة وفروعها بمدن المملكة ومحافظاتها كافة، والمتمثلة في التسجيل غير الحقيقي للمشتركين، ووضع عوائق أمام أدوات السلامة، وعدم وجود سجل إصابات العمل.
يُذكر أن "التأمينات الاجتماعية" وفي إطار سعيها الإستراتيجي نحو التحول الرقمي بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عملت على أتمتة الخدمات المقدمة كافة وتحسين تجربة العميل، لتمكينه من إنجاز معاملاته كافة بكل يسرٍ وسهولة إلكترونياً وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع المؤسسة.