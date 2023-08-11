"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 10.7 مليار ريال إجمالي مصروفات المنافع التأمينية خلال يوليو

ونوّهت المؤسسة إلى مواصلة جهودها خلال شهر يوليو الماضي في مجال تعزيز مبدأ الالتزام والوقاية التأمينية، وتحقيق السلامة والصحة المهنية في مقار العمل، مبينة أن إجمالي زيارات الالتزام التأمين بلغ أكثر من 11.8 ألف زيارة، في حين بلغت الزيارات الوقائية أكثر من 4.4 ألف زيارة توعوية للمنشآت لنشر الوعي عن الصحة والسلامة المهنية، وبلغ عدد الورش واللقاءات الميدانية المقامة أكثر من 50 ورشة ولقاءً توعوياً، مشددة على جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالضوابط، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها من قبل الفرق الميدانية للمؤسسة وفروعها بمدن المملكة ومحافظاتها كافة، والمتمثلة في التسجيل غير الحقيقي للمشتركين، ووضع عوائق أمام أدوات السلامة، وعدم وجود سجل إصابات العمل.