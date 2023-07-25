"الصحة" تقدم نصائح حول رياضة السباحة لتفادي خطر الغرق وبخاصة الأطفال

وبينت الصحة كيفية الوقاية من الغرق من خلال الإشراف على الأطفال عند السباحة، والحرص على أن يكون هنالك شخص بالغ قريبًا منهم تحسباً لأي حادثة غرق، بالإضافة إلى تعليم الأطفال السباحة من صغرهم مع تعليمهم طرق الإنعاش القلبي الرئوي، والتحقق من وسائل السلامة في المسابح والحواجز المحيطة بالمسابح، مع التأكد من خلو محيط المسبح من الأحجار، أو الزجاج، أو أي أدوات حادة، أو أي أدوات تؤدي للتزحلق أو التعرقل، وارتداء الأطفال الذين لا يعرفون السباحة سترة (جاكيت) للوقاية من الغرق، وكذلك التأكد من أن المسبح غير مكشوف ومغلق بسياج.