"أساور لأطفال المعتمرين" للحد من ضياعهم بالحرم المكي

وتفصيلاً، تهدف هذه المبادرة إلى الحدّ من ضياع الأطفال، حيث تطبع بواسطة أجهزة مخصصة لطباعة الأساور يكتب عليها اسم الطفل وأرقام التواصل مع ذويه وتوضع على يده؛ لتسهيل التواصل والاتصال بذوي الطفل وتسليمه لهم في أقل وقت وجهد باستخدام الرقم والاسم المسجلين على الإسورة.