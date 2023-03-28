"أساور لأطفال المعتمرين" للحد من ضياعهم بالحرم المكي
أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر مبادرة نوعية وإبداعية بهدف العناية بأطفال المعتمرين والمصلين وزوار الحرم المكي الشريف؛ تكمن هذه المبادرة في تدشين "أساور الأطفال" التي يتم توزيعها آلياً وبالمجان على الأطفال فور زيارتهم مع ذويهم لمقرات الجمعية القريبة من المسجد الحرام.
وتفصيلاً، تهدف هذه المبادرة إلى الحدّ من ضياع الأطفال، حيث تطبع بواسطة أجهزة مخصصة لطباعة الأساور يكتب عليها اسم الطفل وأرقام التواصل مع ذويه وتوضع على يده؛ لتسهيل التواصل والاتصال بذوي الطفل وتسليمه لهم في أقل وقت وجهد باستخدام الرقم والاسم المسجلين على الإسورة.
وتفتح الجمعية مكاتبها القريبة من الحرم المكي الشريف لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الإبداعية؛ في مكة المكرمة بالمكتب الرئيسي بشركة مكة للإنشاء والتعمير في الدور الرابع وفي مكتب الجمعية بوقف الملك عبدالعزيز في الدور الأرضي.