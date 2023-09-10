"دار وإعمار" تكشف الستار عن أحدث مشاريعها في المنطقة الشرقية "تالا السيف"

وواصل "الخنيزي": "يُعَدُّ مشروع "تالا السيف" نموذجًا إسكانيًّا يعكس فلسفة الشركة الخاصة في تعزيز مشهد الإسكان المحلي بِمجتمعات بِناءٍ نوعيةٍ ترتقي لِنمط الحياة، الذي يواكب تطلعات رؤية المملكة التحوُّلية 2030، والإسهام في تقديم خياراتٍ إسكانيةٍ متعددةٍ ومتنوّعةٍ للأسر السعودية؛ إذ إننا حريصون كُل الحرص، على أن يكون مشروع "تالا السيف" ذا طابعٍ عمرانيٍّ وجغرافيٍّ مميَّز؛ لِما يرفده من طرقٍ شريانيةٍ تصل بالمنتفعين إلى أهم وجهات المنطقة الشرقية"، مُعتزًا بِالكشف عن تفاصيل مشروع "تالا السيف" في معرض "سيتي سكيب العالمي"، الذي تتوجَّه الأنظار إليه من كل أنحاء العالم؛ لِما يحمله هذا الحدث من ثِقلٍ إعلامي وعقاري على مستوى كبير؛ حيث يجتمع في المعرض كبريات الشركات والجهات العقارية من 24 دولة؛ لِتعزيز مخرجات القِطاع العام بِنماذج أكثر ابتكارًا وإسهامًا في تطبيق معايير الاستدامة، والرفاهية، والتميُّز.