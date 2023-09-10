"دار وإعمار" تكشف الستار عن أحدث مشاريعها في المنطقة الشرقية "تالا السيف"

تواصل شركة "دار وإعمار" إثراء مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي"، بِمجموعة من المشاريع والحلول الإسكانية التي تدعم الأُسر السعودية بِخياراتٍ متنوعةٍ من المنتجات السكنية والعقارية؛ حيث استعرضت شركة "دار وإعمار"، صباح اليوم، أحدث مشاريعها في المنطقة الشرقية "تالا السيف"، وذلك في جناحها الخاص بِالمعرض رقم "R52"، بِصالة رقم 1.
وكشفت شركة "دار وإعمار"، لِزوار المعرض ومُرتادي جناحها، السِتار عن تفاصيل مشروع "تالا السيف" الذي روعي في جوانبه الهندسية والجغرافية، اتساقه مع نمط الحياة الاجتماعي المحلي، والطابع العمراني لِثقافة المُدن السعودية؛ حيث استثمرت الشركة موقعًا مميزًّا يتوسط مدينتَي الخبر والدمام؛ لِلنهوض بِمشروع "تالا السيف" الواقع على شارع الخط الساحلي، بِالقرب من جامعة الإمام عبد الرحمن، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران "إثراء"، وإستاد الأمير سعود بن جلوي؛ لِتقدِّم للمنتفعين فرصة العيش في أيقونة إسكانية مُصمَّمة لِتلبية أعلى مستويات الفخامة والتميُّز، على مساحة إجمالية تبلغ 74,680 مترًا مربعًا.
وبهذه المناسبة، دعا الرئيس التنفيذي لِشركة "دار وإعمار" أسامة الخنيزي، الأُسر السعودية المهتمة بِشراء وتملُّك منازل إسكانية مميَّزة، لزيارة جناح الشركة الخاص في المعرض المُقام حاليًّا بِمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في ملهم، والتعرُّف بشكل معمَّق حول تفاصيل المشروع؛ حيث ستقدِّم شركة "دار وإعمار" في مشروع "تالا السيف" نموذجَين من الفلل، موزعَين على مساحات بِناءٍ تبلغ 426 و432 مترًا مربعًا، هُندِست مخططاتهما لاستيعاب وتشييد طابقَين ذوَيْ مساحة استخدام مُتعدِّدة، ومساحة بِناءٍ على السطح، وفناءٍ خارجيّ أماميّ وخلفي، وبِركة سباحة، كما حُرص في مخططات تشطيبهما، على اعتماد مواد بناءٍ مستدامة، وإحكامهما بتقنياتٍ ذكيةٍ مُبتكرة؛ لإتاحة تطبيق الأتمتة الرقمية في جوانب الفلل.
وواصل "الخنيزي": "يُعَدُّ مشروع "تالا السيف" نموذجًا إسكانيًّا يعكس فلسفة الشركة الخاصة في تعزيز مشهد الإسكان المحلي بِمجتمعات بِناءٍ نوعيةٍ ترتقي لِنمط الحياة، الذي يواكب تطلعات رؤية المملكة التحوُّلية 2030، والإسهام في تقديم خياراتٍ إسكانيةٍ متعددةٍ ومتنوّعةٍ للأسر السعودية؛ إذ إننا حريصون كُل الحرص، على أن يكون مشروع "تالا السيف" ذا طابعٍ عمرانيٍّ وجغرافيٍّ مميَّز؛ لِما يرفده من طرقٍ شريانيةٍ تصل بالمنتفعين إلى أهم وجهات المنطقة الشرقية"، مُعتزًا بِالكشف عن تفاصيل مشروع "تالا السيف" في معرض "سيتي سكيب العالمي"، الذي تتوجَّه الأنظار إليه من كل أنحاء العالم؛ لِما يحمله هذا الحدث من ثِقلٍ إعلامي وعقاري على مستوى كبير؛ حيث يجتمع في المعرض كبريات الشركات والجهات العقارية من 24 دولة؛ لِتعزيز مخرجات القِطاع العام بِنماذج أكثر ابتكارًا وإسهامًا في تطبيق معايير الاستدامة، والرفاهية، والتميُّز.
وتحمل شركة "دار وإعمار" تاريخًا راسخًا في قطاع العقار المحلي؛ لِما تملكه من إنجازاتٍ ومشاريع متنوعةٍ في محفظتها العقارية، منذ إنشائها عام 2007 وحتى اليوم، قدَّمت فيها وحدات إسكانية متنوعة يتجاوز مجموعها 6000 وِحدة سكنية، وستواصل الشركة جهودها خلال السنوات الثلاث القادمة في إثراء مشهد الإسكان المحلي بِـ7000 وِحدة سكنية؛ إذ يمكن للمهتمين بالاطلاع على تفاصيل مشاريعها، زيارة جناحها الخاص في أوقات المعرض الرسمية الممتدة من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً؛ حيث سيستمر المعرض إلى تاريخ 13 سبتمبر 2023، كما تواصل الشركة دعوتها الدائمة إلى متابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي @dar_waemmar، وزيارة موقعها الإلكتروني .