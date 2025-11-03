أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة جمعية الصمّان ويدشّن الهوية الجديدة ويكرّم الداعمين

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة جمعية الصمّان البيئية ماجد بن نايف الدويش وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا لسموه عرضاً عن الجمعية وبرامجها وأنشطتها وخططها في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي.