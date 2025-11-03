أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة جمعية الصمّان ويدشّن الهوية الجديدة ويكرّم الداعمين

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة جمعية الصمّان البيئية ماجد بن نايف الدويش وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا لسموه عرضاً عن الجمعية وبرامجها وأنشطتها وخططها في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي.
ودشّن سموه الهوية الجديدة للجمعية تحت شعار "من الصحراء إلى الساحل"، مؤكداً أهمية تعزيز المبادرات البيئية واستعادة الغطاء النباتي ونشر الوعي للحفاظ على الموارد الطبيعية، لما يمثله ذلك من أثر في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة البيئية. وأشار سموه إلى أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة – أيدها الله – مكّن القطاعات والمؤسسات البيئية من إطلاق مبادرات نوعية تسهم في حماية البيئة وصون مواردها.
وقدّم الدويش لسموه عرضاً عن أبرز أعمال الجمعية ومشروعاتها المقبلة في مجالات التشجير واستعادة النظم البيئية وتمكين المتطوعين، موضحاً أن الهوية الجديدة تجسّد التوسع في نطاق أعمال الجمعية من مناطق الصحراء شمال شرق المملكة إلى السواحل الشرقية، بما يسهم في تعزيز الأثر البيئي المستدام.
وعبّر الدويش عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للمبادرات البيئية، مؤكداً حرص الجمعية على مواصلة دورها في نشر الوعي البيئي وتنفيذ برامج ومشاريع نوعية تخدم البيئة والمجتمع.