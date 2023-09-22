وزير الخارجية يبحث فرصَ التعاون الاقتصادي مع نظيره البولندي

التقى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرَ خارجية جمهورية بولندا "زبيجنيو راو"، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78 في مدينة نيويورك.