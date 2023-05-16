"التجارة": مزايا وتحسينات لتطبيق "بلاغ تجاري" في نسخته الجديدة

وتتلقى وزارة التجارة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" مخالفات الغش والتستر التجاري، وشكاوى عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وبلاغات الصيانة والضمان وقطع الغيار، ومخالفات الاسترجاع والاستبدال، ومحطات الوقود، والمتاجر الإلكترونية، والتخفيضات والمسابقات التجارية، واختلاف سعر السلعة مع صناديق المحاسبة، وبلاغات المنتجات المخالفة للآداب العامة، ومخالفات البيانات التجارية، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.