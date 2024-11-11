أكدها ولي العهد.. إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية شرط للسلام العادل والشامل

جاءت تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح القمة العربية والإسلامية في سياق تصاعد التوترات في القدس والضفة الغربية، حيث تزايدت الهجمات على المسجد الأقصى والممارسات القمعية ضد الفلسطينيين.
هذه التطورات دفعت القادة العرب والإسلاميين إلى اتخاذ مواقف حازمة وموحدة تجاه إسرائيل، والتشديد على ضرورة وجود حل دولي يضمن حماية الشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه.
ويعكس موقف السعودية، التزامها المستمر بالقضية الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فعّال لوقف التصعيد وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، كما يندرج هذا في إطار السياسات السعودية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال حلول مستدامة تعتمد على الحوار والالتزام بالقانون الدولي.
وجاء خطاب سمو ولي العهد في القمة العربية والإسلامية غير العادية، اليوم، كجزء من سلسلة من ردود الأفعال الإقليمية والدولية التي تعبّر عن رفضها للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتدعو إلى إعادة التركيز على مبادئ السلام العادل والشامل كمدخل رئيس لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في القمة العربية والإسلامية غير العادية التي أُقيمت اليوم، أن استمرار إسرائيل في ارتكاب انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل الجرائم بحق الأبرياء وتكرار انتهاك قدسية المسجد الأقصى، يقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام.
كما تُعرقل مساعي الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن تقليص الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي المُحتلة يُعد من أبرز العوامل التي تُسهم في تأجيج الصراع وزيادة التوترات.
كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وشدد على أهمية الحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحقوق الفلسطينيين.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، التزام السعودية بدعم القضية الفلسطينية والعمل على تعزيز التضامن العربي والدولي لضمان حقوق الفلسطينيين التاريخية والدينية في إقامة دولتهم المُستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ولفت إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات يمكن أن يضر بجهود إحلال السلام ويزيد من مُعاناة الفلسطينيين، وعبّر عن قلقه من استمرار الأعمال العدوانية التي تُسهم في زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، كما شدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل يحفظ حقوق الفلسطينيين ويُعزز الاستقرار.