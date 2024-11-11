أكدها ولي العهد.. إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية شرط للسلام العادل والشامل

هذه التطورات دفعت القادة العرب والإسلاميين إلى اتخاذ مواقف حازمة وموحدة تجاه إسرائيل، والتشديد على ضرورة وجود حل دولي يضمن حماية الشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه.

ويعكس موقف السعودية، التزامها المستمر بالقضية الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فعّال لوقف التصعيد وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، كما يندرج هذا في إطار السياسات السعودية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال حلول مستدامة تعتمد على الحوار والالتزام بالقانون الدولي.