مزايا وتمويل للمتقاعدين.. ما لا تعرفه عن "تقدير" توضحه "التأمينات"

وأضاف "الفوازن" أن برنامج "تقدير" له عدة مسارات هي:

1- مزايا:

يقدم عروضًا حصرية بأسعار خاصـة للمتقاعدين وأسرهم والمستفيدين في مختلف المجالات "طب، تعليــم، ترفيه، فنادق، نقل"، وعروضًا أخرى تغطي كافة مناطق المملكة.

2- خبرة:

يهدف إلى بناء قاعدة بيانات خاصة بالمتقاعديــن، واستثمار خبراتهم وتوظيفها في مجالات العمل المختلفة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

3- التمويل:

يوفر عروضًا مميّزة على برامج التمويل المختلفة التي تقدمها كبرى الجهات التمويلية.

4- فعاليات:

يهدف إلى تنظيــم فعاليـات وأنشطـة مختلفــة لأعضاء البرنامج فـي كافـة مناطق المملكة، بالتعاون مع شركاء البرنامج والجهات المتخصصة.