الحازمي لـ"سبق": منظمة المعلوماتية الصحية العالمية منحت "صحة الحرس الوطني" أعلى درجات النضج
أوضح الدكتور رائد الحازمي، المدير التنفيذي لنظم وتقنية المعلومات بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن تبني وتطبيق التقنيات وأنظمة الصحة الرقمية المبتكرة في الشؤون الصحية يهدف في المقام الأول والأخير لتقديم خدمات صحية للمرضى ممكنة بتقنيات رقمية متطورة.
وتفصيلاً؛ أشار الدكتور الحازمي إلى أن مشاركة الشؤون الصحية في الملتقى لإبراز عديد الإنجازات في مجال الصحة الرقمية واستعراض عددٍ من أنظمة الصحة الرقمية المبتكرة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
وذكر في حديثه لـ"سبق"، أن منظمة المعلوماتية الصحية العالمية منحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أعلى درجات النضج اعتمادًا في المستوى السابع، وهذا جعل الشؤون الصحية في مرتبة فريدة بصفتها المنشأة الوحيدة في العالم التي حصلت على أربعة اعتمادات من هذه المنظمة.
وكشف بأن الشؤون الصحية بالحرس الوطني عملت خلال السنوات الماضية على تطبيق عديد الحلول التقنية، وذلك جزء من رحلة التحول الرقمي من أجل تمكين العديد من الأهداف الاستراتيجية للمنشأة ومنها رفع قدرة الوصول إلى الخدمات الصحية ورفع جودتها وسلامة المرضى وتحقيق الكفاءة التشغيلية في المنشأة.
ولفت الدكتور الحازمي إلى أن نظام المعلومات الصحي الإلكتروني يعد من أهم الحلول الرقمية والذي طبّقته الشؤون الصحية بالحرس الوطني في جميع مرافقها من المستشفيات والمراكز الصحية الـ 57.
وأضاف: حقق هذا النظام للشؤون الصحية ميزة تقديم ملف صحي إلكتروني لجميع مرضى الشؤون الصحية بغض النظر عن المرافق الخاصة بالشؤون الصحية التي يزورونها ويتلقون العلاج فيها.
وبيّن الدكتور الحازمي في تصريحه لـ"سبق"، من جناح الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المشارك ضمن ملتقى الصحة العالمي ٢٠٢٣، بأن تقنية نظام المعلومات الصحي وتقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تبنتها الشؤون الصحية وطبقتها في الأعوام الماضية ساعدتها في تحقيق أعلى درجات الاعتماد المقدمة من منظمات عالمية.
ويُشارك في ملتقى الصحة العالمي المقام بواجهة روشن للمعارض والمؤتمرات، أكثر من 300 شركة من 29 دولة، بالإضافة إلى 300 متحدث يطرحون رؤاهم خلال 30 جلسة حوارية، عبر مسارات (مؤتمر قادة الرعاية الصحية، ومؤتمر مستقبل الأشعة، ومؤتمر التمريض، ومؤتمر مستقبل المختبرات الطبية، ومؤتمر اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المستشفيات (JCI)، ومؤتمر جودة الرعاية الصحية، وورشة التمويل الصحي وإدارة دورة الإيرادات).
ويهدف الملتقى الذي يأتي تحت شعار "استثمر في الصحة" إلى استعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة، وأحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية العالمية، ويضم الملتقى إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة، ومئات الفرص الاستثمارية نحو تعزيز الاستثمار المحلي والدولي في القطاع الصحي، وخصوصًا في ظل ما يشهده الاستثمار في القطاع الصحي في المملكة من نمو متسارع وفرص ضخمة وواعدة.
كما يهدف كذلك إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يُسهم في رفع متوسط العمر إلى 80 عامًا تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 ومعدلات متوسط العمر عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز حياة صحية أفضل عبر رعاية صحية شاملة محورها الإنسان، تقوم على مبدأ الوقاية قبل العلاج نحو تحقيق مجتمع حيوي.