شاهد.. انطلاق أعمال مؤتمر تطوير خدمات التوحد في الرياض

افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان أعمال مؤتمر "تطوير خدمات التوحد.. عبر الابتكار والتكامل"، والذي يقام تحت رعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وتنظمه الجمعية بالتعاون مع مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، على مدى يومين، في فندق كراون بلازا – المدينة الرقمية، بمدينة الرياض.
وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي بهدف مشاركة أحدث الأبحاث وأفضل الممارسات والابتكارات في مجال اضطراب طيف التوحد، وتحسين نوعية الحياة لمصابي التوحد وذويهم، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والمديرة العامة لمركز العباقرة للرعاية النهارية الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز ، وأمين عام مؤسسة الملك خالد الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز ، والأميرة سميرة بنت عبدالله بن فرحان، ومؤسِسة جمعية أسر التوحد، إلى جانب أكثر من 250 طبيباً وخبيراً ومتخصصاً، من داخل المملكة ومختلف دول العالم.
وفي افتتاح أعمال المؤتمر أكد الأمير سعود بن عبدالعزيز أن الخبراء حول العالم يلتقون اليوم على أرض المملكة وفي قلب الرياض من أجل هدف واحد، هو الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم في المملكة مشيرا إلى أن الجمعية شهدت خلال العام الحالي إطلاق عدد من المشاريع لخدمة المجتمع، لاسيما الفئة الغالية التي تخدمها، ومن أبرزها قافلة "طيف عزيز" المتنقلة التي أنهت جولتها حول المملكة بزيارة 53 مدينة ومحافظة وقرية في 13 منطقة، على مدى رحلة طويلة استمرت نحو ثلاثة شهور، للتوعية والكشف المبكر لذوي اضطراب طيف التوحد على مستوى المملكة.
كما ألقى كل من الأمين العام لجمعية أسر التوحد أريج المعلم، ومديرة مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو الدكتورة هديل الخميس، أكدتا فيها على أهمية المؤتمر ودوره في رسم مسارات التعاون بين مختلف الجهات والخبراء لخدمة مصابي التوحد وأسرهم، واستثمار الفرص والدروس المستفادة للارتقاء بحياة المصابين، والتعاون في الموضوعات التي يطرحها المؤتمر مثل الابتكار، والتشخيص المبكر، والتقنية، والاضطرابات والأمراض المصاحبة، والتوعية، فضلاً عن الخدمات المتكاملة والمتطورة المقدمة.
وكان المؤتمر قد شهد في يومه الأول إقامة ست جلسات، وقد حضر هذه الجلسات عدد من المتحدثين المحليين والعالميين وفي يومه الثاني، يناقش المؤتمر رعاية التوحد المدعمة بالتقنية، وجلسة حول المفهوم والتحقق من الصحة عبر الثقافات، والتشخيص التفريقي لاضطرابات التواصل، وتحويل أساليب دعم اضطراب طيف التوحد.