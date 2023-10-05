شاهد.. انطلاق أعمال مؤتمر تطوير خدمات التوحد في الرياض

وفي افتتاح أعمال المؤتمر أكد الأمير سعود بن عبدالعزيز أن الخبراء حول العالم يلتقون اليوم على أرض المملكة وفي قلب الرياض من أجل هدف واحد، هو الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم في المملكة مشيرا إلى أن الجمعية شهدت خلال العام الحالي إطلاق عدد من المشاريع لخدمة المجتمع، لاسيما الفئة الغالية التي تخدمها، ومن أبرزها قافلة "طيف عزيز" المتنقلة التي أنهت جولتها حول المملكة بزيارة 53 مدينة ومحافظة وقرية في 13 منطقة، على مدى رحلة طويلة استمرت نحو ثلاثة شهور، للتوعية والكشف المبكر لذوي اضطراب طيف التوحد على مستوى المملكة.