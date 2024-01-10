سمو محافظ الأحساء يستقبل معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وفي بداية اللقاء رحّب سموّه بمعالي المحافظ ومسؤولي الهيئة، واطلع سموّه خلال الاستقبال على الجهود التي تقوم بها الهيئة في منفذي البطحاء وسلوى الحدوديين، ومطار الأحساء الدولي، وذلك في سبيل تقديم أفضل الخدمات للقادمين للمملكة والأحساء، إضافةً لتعزيز حركة التبادل التجاري، وكذلك اطلع سموّه على ما يقدمه فرع الهيئة بالمحافظة من خدمات زكوية وضريبية وجمركية مختلفة.