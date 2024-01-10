سمو محافظ الأحساء يستقبل معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم "الثلاثاء"، معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي وعدد من مسؤولي الهيئة.
وفي بداية اللقاء رحّب سموّه بمعالي المحافظ ومسؤولي الهيئة، واطلع سموّه خلال الاستقبال على الجهود التي تقوم بها الهيئة في منفذي البطحاء وسلوى الحدوديين، ومطار الأحساء الدولي، وذلك في سبيل تقديم أفضل الخدمات للقادمين للمملكة والأحساء، إضافةً لتعزيز حركة التبادل التجاري، وكذلك اطلع سموّه على ما يقدمه فرع الهيئة بالمحافظة من خدمات زكوية وضريبية وجمركية مختلفة.
كما هنأ سموّه معالي المحافظ على تحقيق الهيئة للمركز الأول كأعلى جهة حكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023م، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تقديم خدمات الهيئة بجودة وكفاءة تنفيذًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في رفع مستوى الخدمات المقدمة جمركيًا وضريبيًا بما يدعم تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
من جانبه أعرب معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي عن شكره وامتنانه لسمو محافظ الأحساء على حرصه واهتمامه بتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة في المحافظة لتؤدي الدور المناط بها، مؤكدًا على حرص الهيئة بجميع فروعها ومنافذها على تقديم كل ما يخدم المواطنين والمقيمين والزائرين في مختلف مناطق المملكة.
وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو محافظ الأحساء هدية تذكارية من معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي.