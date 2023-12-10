تعرف على ترتيب الجامعات السعودية في اختبار مزاولة مهنة الطب للعام 2023م

وأكد الدكتور الجعفري لـ"سبق"، أن تحليل البيانات الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أظهر عدم وجود فروق بين طلاب وطالبات الطب في متوسط الدرجات على عكس طلاب وطالبات التمريض، حيث أظهر التحليل أن متوسط درجات طالبات التمريض في اختبار الرخصة السعودية لمهنة التمريض من عام 2017 حتى 2023 كان أعلى من متوسط درجات الطلاب.