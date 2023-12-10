تعرف على ترتيب الجامعات السعودية في اختبار مزاولة مهنة الطب للعام 2023م

كشفت دراسة تحليلية أجراها أستاذ الوبائيات والإحصاء الحيوي الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي عن ترتيب الجامعات السعودية بأعلى متوسط لدرجات الطلاب في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب لعام 2023م.
ففي فئة طلاب الطب "الذكور"، جاءت جامعة الملك سعود في المرتبة الأولى فيما جاءت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة في المرتبة الثانية وجامعة طيبة في المرتبة الثالثة وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض في المرتبة الرابعة، فيما جاءت جامعة دار العلوم وكلية الرؤية وكلية فقيه للعلوم الطبية في المرتبة الخامسة.
وفي فئة الطالبات جاءت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بجدة في المرتبة الأولى فيما حلت جامعة سليمان الراجحي في المرتبة الثانية، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض في المرتبة الثالثة وجامعة الملك سعود في المرتبة الرابعة، وكلية الرؤية وجامعة دار العلوم وكلية فقيه للعلوم الطبية في المرتبة الخامسة.
وأكد الدكتور الجعفري لـ"سبق"، أن تحليل البيانات الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أظهر عدم وجود فروق بين طلاب وطالبات الطب في متوسط الدرجات على عكس طلاب وطالبات التمريض، حيث أظهر التحليل أن متوسط درجات طالبات التمريض في اختبار الرخصة السعودية لمهنة التمريض من عام 2017 حتى 2023 كان أعلى من متوسط درجات الطلاب.