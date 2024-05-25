خلال 120 يومًا.. "أمانة الطائف" تستعيد أراضي حكومية بمساحة 238 ألف م2

استعادت أمانةُ محافظة الطائف خلال الـ120 يومًا الماضية، أراضيَ حكومية قُدرت مساحتها بـ"238506م 2" في عدة مواقع؛ حيث جرت إزالة جميع الأسوار وملحقاتها والمقامة بطرق عشوائية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأمانة في إزالة المخالفات والمحافظة على الممتلكات العامة، بالإضافة لتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.
وأوضحت أمانة الطائف لـ"سبق" أن الفرق الميدانية أزالت كافة الإحداثات والتعديات، والتي شملت "أحواشًا"، مبينةً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال المواقع، وجار متابعتها لضمان عدم معاودة التعديات.
وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية؛ للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدةً استمرار جهودها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.