خلال 120 يومًا.. "أمانة الطائف" تستعيد أراضي حكومية بمساحة 238 ألف م2

وأوضحت أمانة الطائف لـ"سبق" أن الفرق الميدانية أزالت كافة الإحداثات والتعديات، والتي شملت "أحواشًا"، مبينةً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال المواقع، وجار متابعتها لضمان عدم معاودة التعديات.