الطائف تطلق الملتقى السابع لمديري عموم النظافة بالمملكة

تنظم الفعالية بمشاركة مختصين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانات: الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، جدة، القصيم، الحدود الشمالية، الباحة، نجران، عسير، جازان، حائل، تبوك، حفر الباطن، ومحافظة الطائف (المدن الصحية)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وجامعة الطائف، ومسؤولي الشركات العاملة في مجال النظافة بالقطاع الخاص.