الطائف تطلق الملتقى السابع لمديري عموم النظافة بالمملكة

تحتضن أمانة محافظة الطائف، الأربعاء والخميس المقبلين، أعمال الملتقى السابع لمديري عموم النظافة بالمملكة.
تنظم الفعالية بمشاركة مختصين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانات: الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، جدة، القصيم، الحدود الشمالية، الباحة، نجران، عسير، جازان، حائل، تبوك، حفر الباطن، ومحافظة الطائف (المدن الصحية)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وجامعة الطائف، ومسؤولي الشركات العاملة في مجال النظافة بالقطاع الخاص.
ويستعرض الملتقى التجارب والخبرات في مجال النظافة، والخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية المتعلقة بالنظافة العامة، ومشروعات فرز النفايات والمخلّفات الإنشائية وإعادة تدويرها والاستفادة منها، وسبل الارتقاء بمستوى أداء هذه الخدمة الهامة، والمبادرات التوعوية لرفع الوعي والإسهام في التوعية البيئية، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للعمل في مجالات إدارة النفايات المختلفة.
وكذلك تحقيق الاستدامة البيئية والمالية والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري؛ بما يُسهم في وصول منظومة أعمال النظافة إلى مستويات عالية من الجودة تحقيقًا لمستهدفات جودة الحياة.
كما يقدم الملتقى مجموعة من أوراق العمل في مجال إدارة النفايات ومدافنها، وتحقيق الاستدامة الحضرية، ومناقشة المعوقات التي تواجه تقديم خدمات النظافة، وأفضل الممارسات في سبيل رفع مستوى النظافة، وتهيئة الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وذلك بما يسهم في وصول منظومة أعمال النظافة إلى مستويات عالية من الجودة، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين في المدن، وإحداث نقلة نوعية في خدمات النظافة بمختلف المناطق.