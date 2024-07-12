بعد فيديو "هيكل الطبلون والورقة".. "مخالفة الـ 5 آلاف ريال" تتفاعل بإيضاح "المرور"

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، عن حقيقة حديث مواطن ظهر في مقطع فيديو يؤكّد أنه تمّ قيد مخالفة مرورية على ابنه بعد تغطية رقم هيكل الطبلون بورقة؛ حيث قالت إدارة المرور من خلال منصة إكس في ردّها على عددٍ من الاستفسارات حول الموضوع، إن أي شيء يمنع رؤية رقم الهيكل سواءً ورقة أو قماش أو ملصق وما إلى ذلك، فهو مخالف ولو كان بغير قصدٍ.