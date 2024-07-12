بعد فيديو "هيكل الطبلون والورقة".. "مخالفة الـ 5 آلاف ريال" تتفاعل بإيضاح "المرور"

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، عن حقيقة حديث مواطن ظهر في مقطع فيديو يؤكّد أنه تمّ قيد مخالفة مرورية على ابنه بعد تغطية رقم هيكل الطبلون بورقة؛ حيث قالت إدارة المرور من خلال منصة إكس في ردّها على عددٍ من الاستفسارات حول الموضوع، إن أي شيء يمنع رؤية رقم الهيكل سواءً ورقة أو قماش أو ملصق وما إلى ذلك، فهو مخالف ولو كان بغير قصدٍ.
وكان جدول المخالفات رقم 7 قد كشف قيمة مخالفة طمس رقم الهيكل أو محاولة طمسه؛ حيث لا تقل قيمة المخالفة عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
ويوضح جدول المخالفات رقم سبعة الغرامة المالية التي تدوّن بحق المخالف التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتشمل المخالفات التالية:
-قيادة المركبة تحت تأثير مسكرٍ أو مخدرٍ أو عقاقير محذّر من القيادة تحت تأثيرها.
-القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصّة.
-سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصّصة لها، أو دون التنسيق مع الجهات المختصّة.
-استخدام لوحات غير عائدة للمركبة.
-طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه؛ حيث يتم حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (4) ورقم (5).