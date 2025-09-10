"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025

وأظهرت نتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لشهر يوليو من عام 2025، أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7%.