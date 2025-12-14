أمطار حائل تربك الميدان التعليمي.. مدارس تغلق وأخرى تفتح والقرار بيد القادة

وشهدت بعض الأحياء تعليق الدراسة في مدرسة دون أخرى تقع في نفس النطاق، كما اختلف القرار بين المحافظات والقرى القريبة، وهو ما يُعزى إلى تفاوت قدرة المباني المدرسية على تحمّل الأمطار، حيث صمدت بعض المدارس، فيما تسربت المياه إلى داخل أخرى تعاني تهالك البنية التحتية.