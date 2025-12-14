أمطار حائل تربك الميدان التعليمي.. مدارس تغلق وأخرى تفتح والقرار بيد القادة

أربكت الحالة المطرية التي شهدتها منطقة حائل، صباح اليوم، الميدان التعليمي، بعد أن تفاوتت قرارات تعليق الدراسة بين المدارس، رغم تقارب مواقعها الجغرافية وتأثرها المتساوي بالأمطار.
ويأتي هذا التفاوت بعد منح وزارة التعليم قادة المدارس صلاحية اتخاذ قرار التعليق عند الحاجة، وفق الأنظمة والتعليمات، في حال وجود خطر على الطلاب من جراء تسربات المباني أو صعوبة الوصول إليها.
وشهدت بعض الأحياء تعليق الدراسة في مدرسة دون أخرى تقع في نفس النطاق، كما اختلف القرار بين المحافظات والقرى القريبة، وهو ما يُعزى إلى تفاوت قدرة المباني المدرسية على تحمّل الأمطار، حيث صمدت بعض المدارس، فيما تسربت المياه إلى داخل أخرى تعاني تهالك البنية التحتية.
واختار عدد من قادة المدارس تعليق الدراسة كإجراء احترازي لتقديم سلامة الطلاب على غيرها، خاصة في المدارس المستأجرة أو المكتظة، بينما اكتفت بعض المدارس بتعليق الصفوف الأولية فقط.
في المقابل، فضّل آخرون استمرار الدراسة كأصل تنظيمي، مؤكدين أن القرار النهائي بصرف الطلاب سيُتخذ عند رصد أي خطر من قِبل لجنة الأمن والسلامة، مع إشعار أولياء الأمور مباشرة.
وتسبب تأخر بعض المدارس في إعلان قرار التعليق حتى ساعات متأخرة من الصباح في إحراج أولياء الأمور، خاصة العاملين في مواقع بعيدة عن المدارس، ما وضعهم أمام خيار صعب بين الالتزام بأعمالهم أو انتظار قرار المدرسة بشأن دوام أبنائهم.