أمانة جدة تُزيِّن الميادين والطرقات ترحيبًا بالأبطال في بطولة كأس العالم للأندية

في حين شهدت مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جنوب المحافظة مشروعًا تطويريًّا، شمل ملعبها الذي كان يعرف باسم "ملعب رعاية الشباب"، ومرافقها الرياضية التابعة لها، وافتُتحت مجددًا بعد الترميم عام 2021م.