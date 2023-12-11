أمانة جدة تُزيِّن الميادين والطرقات ترحيبًا بالأبطال في بطولة كأس العالم للأندية

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع بطولة العالم للأندية، التي تستضيفها جدة غدًا، وتستمر عشرة أيام قادمة؛ إذ لونت ميادين جدة وشوارعها وطرقاتها الرئيسية بإضاءات الشعار الرسمي للبطولة، إلى جانب عبارات ترحيبية بالقادمين.
كما ترفرف على جنبات الطرقات وفي الميادين الرئيسية أعلام السعودية، التي رُوعي في رفعها البروتوكول الرسمي لرفع العَلم السعودي.
وأعلنت ملاعب العروس جاهزيتها الكاملة لاحتضان مباريات بطولة كأس العالم للأندية؛ إذ تجري المباريات على أرض مدينتَي "الملك عبدالله والأمير عبدالله الفيصل" الرياضيتَين.
وتضم مدينة الملك عبدالله الرياضية الواقعة شمال جدة الملعب الرئيسي المعروف باسم "الجوهرة"، وثلاثة ملاعب رديفة، إضافة إلى صالات رياضية مغلقة، ومسجد، ومواقف للسيارات.
في حين شهدت مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جنوب المحافظة مشروعًا تطويريًّا، شمل ملعبها الذي كان يعرف باسم "ملعب رعاية الشباب"، ومرافقها الرياضية التابعة لها، وافتُتحت مجددًا بعد الترميم عام 2021م.
الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام بشكلها الحالي لآخر مرة في مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.