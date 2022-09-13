إنشاء شركة جديدة لتمويل مختبر ذكاء اصطناعي متطور خلال قمة الذكاء الاصطناعي

يُذكر أن الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي أطلقت لدعم الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة وتحقيق الأولويات الوطنية من خلال دفع عجلة الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي، وعبر تقديم حلول جيدة للتعامل مع التحديات المعقدة من خلال مجموعة من التقنيات المتقدمة، وكجزء من التزامها بالتركيز على العملاء والتعاون عرضت الشركة خلال مشاركتها في القمة مجموعة من الحلول التي تركز على العملاء لتكون بمثابة منصة ملهمة للحوار تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع العام والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي.