إنشاء شركة جديدة لتمويل مختبر ذكاء اصطناعي متطور خلال قمة الذكاء الاصطناعي

أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية مع شركة "سنس تايم" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بالعالم، لإنشاء شركة جديدة في المملكة بقيمة استثمارية تقدر بـ 776 مليون ريال لتمويل مختبر ذكاء اصطناعي متطور، وابتكار وظائف متميزة للسعوديين الموهوبين لوضع المملكة في مركز الريادة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 13 - 15 سبتمبر الجاري.
وستعمل الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي مع شركة "سنس تايم" على تطوير حلول في مجالات المدينة الذكية وذكاء الأعمال التجارية والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى توطين رؤيتها الحاسوبية المتطورة ومنصة للتعلم العميق من أجل إنشاء الملكيات الفكرية المملوكة للمملكة العربية السعودية.
وسيكون مختبر الذكاء الاصطناعي عبارة عن مركز بحث وتطوير متخصص بما يسمح للجيل القادم من علماء البيانات بالاستفادة من نقل التكنولوجيا وخبرة سنس تايم الواسعة في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي المهندس أيمن الراشد: الاتفاقية الحالية تمثّل خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة الشركة لتطوير القدرات الوطنية وبناء نظام بيئي قوي للذكاء الاصطناعي مبني على الابتكار بالقدر الذي يتماشى مع تفويضنا للعمل كمحفز من شأنه أن يغير مستقبل التقنيات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق لتوفير حلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى بحيث تسهم في نجاح مبادرات متنوعة للمدن الذكية وذكاء الأعمال والرعاية الصحية والتعليم، داخل وخارج المملكة.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سنس تايم" الدكتور إكسو لي، عن فخر الشركة بالتعاون مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي كشريك موثوق لإطلاق شركة "سنس تايم" الشرق الأوسط وإفريقيا، مبينًا أن هذا المشروع المشترك الجديد سيكون أساساً متيناً لطموحات الشركة لتوسيع بصمة "سنس تايم" في المملكة، متطلعاً إلى تحالف طويل المدى لتعزيز خبرتنا سوياً في مجال الرؤية الحاسوبية للذكاء الاصطناعي.
يُذكر أن الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي أطلقت لدعم الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة وتحقيق الأولويات الوطنية من خلال دفع عجلة الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي، وعبر تقديم حلول جيدة للتعامل مع التحديات المعقدة من خلال مجموعة من التقنيات المتقدمة، وكجزء من التزامها بالتركيز على العملاء والتعاون عرضت الشركة خلال مشاركتها في القمة مجموعة من الحلول التي تركز على العملاء لتكون بمثابة منصة ملهمة للحوار تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع العام والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي.