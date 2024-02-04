ابتداء من اليوم "أدير العقارية" تطرح مشروع "جوري" في بريدة للبيع المباشر

تطرح شركة "أدير العقارية" مشروع "جوري" درة مشاريع بريدة ؛ للبيع المباشر بمدينة بريدة.
وأشار سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن مشروع "جوري" يتميز بموقعه الاستراتيجي في حي الجزيرة شمالي غرب مدينة بريدة، ضمن مشروع جوري الممتد على مساحة 1,579,675.42م²، الذي يوفّر 559 قطعة أرض مُناسبة للاستخدام التجاري والسكني، حيث يحتوي المشروع على 5 أحياء متنوّعة المساحات والإطلالات، تتوسّطها بحيرة، ويجاورها مجمع تجاري متكامل، وتحفّها الحدائق الخضراء من كل اتجاه.
وأوضح "الحربي" أن المشروع يتربع عند تقاطع أهم الطرق الرئيسة في مدينة بريدة؛ حيث يقع على طريق الملك عبد العزيز السريع "طريق القصيم - حائل"، تقاطع الطريق الدائري الشمالي، وبالقرب من طريق الملك عبد الله، وطريق الملك فهد، والطريق الدائري الغربي، التي تتيح الوصول إلى معظم معالم المدينة بكل يسر وسهولة، أبرزها: محطة قطار الشمال "بريدة"، ومتنزه الملك عبد الله الوطني شرقاً، ومطار الأمير نايف، وجامعة القصيم غرباً، فيما لا يفصلك سوى 7 كلم عن مدينة الملك عبد الله الرياضية، و11 كلم فقط عن مستشفى الملك فهد التخصصي.
وبيَّن "الحربي" بأن مشروع "جوري" يتميز ببنيته التحتية المتطورة، وفق أعلى معايير الجودة، حيث تتوفر في أرض المشروع شبكات الطرق، والصرف الصحي، وخطوط الهاتف، والكهرباء، والإنارة. فضلاً عن توافر مجموعة نموذجية من المرافق الخدمية والترفيهية والاجتماعية، مثل: المولات والوحدات التجارية، المدارس والمؤسسات التعليمية، ممرات المشي والجري وركوب الدراجات، الحدائق والمساحات الخضراء، المساجد، التي ساهمت بتعزيز جودة الحياة في هذا المشروع النموذجي المتكامل.
كما تتميّز أرض مشروع "جوري" بطبيعتها المنبسطة التي تسهم بشكلٍ كبير في التطوير والتخطيط الحضري والعمراني المتوافق مع طبيعة المنطقة، وما يحتاجه الباحثون عن عقارات من موقعٍ كامل الخدمات يُشجّع على الاستثمار السكني والتجاري.
حيث تعتبر كل قطعة أرض في مشروع "جوري"، فرصة فريدة للتملك والاستثمار في مدينة "بريدة" عاصمة القصيم ومركزها الإداري والتجاري والتعليمي، والتي تضم أهم المنشآت والمؤسسات الحكومية، والخدمية، والسياحية، والترفيهية، التي وفرت مزايا استثمارية لا حصر لها، وجعلت من مشروع "جوري" فرصة استثمارية واعدة للمستقبل.