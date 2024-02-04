ابتداء من اليوم "أدير العقارية" تطرح مشروع "جوري" في بريدة للبيع المباشر

وأوضح "الحربي" أن المشروع يتربع عند تقاطع أهم الطرق الرئيسة في مدينة بريدة؛ حيث يقع على طريق الملك عبد العزيز السريع "طريق القصيم - حائل"، تقاطع الطريق الدائري الشمالي، وبالقرب من طريق الملك عبد الله، وطريق الملك فهد، والطريق الدائري الغربي، التي تتيح الوصول إلى معظم معالم المدينة بكل يسر وسهولة، أبرزها: محطة قطار الشمال "بريدة"، ومتنزه الملك عبد الله الوطني شرقاً، ومطار الأمير نايف، وجامعة القصيم غرباً، فيما لا يفصلك سوى 7 كلم عن مدينة الملك عبد الله الرياضية، و11 كلم فقط عن مستشفى الملك فهد التخصصي.