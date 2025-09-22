أبرزها التنظيف بالطحالب .."البيئة" تعتمد 40 تقنية مبتكرة لمواجهة تحديات معالجة المياه وإعادة استخدامها

وأكّدت أن التقرير أبرز إنجازات وطنية في مجال معالجة المياه، منها تنفيذ شركة المياه الوطنية أكثر من (118) مشروعًا باستثمارات تجاوزت (5.57) مليارات ريال، أسهمت في رفع القدرة اليومية للمعالجة بنحو (478) ألف متر مكعب، وتوفير سعة تخزينية تفوق (250) ألف متر مكعب، يستفيد منها حوالي (1.8) مليون نسمة، وكذلك سلط الضوء على مستهدفات وطنية، مثل إعلان الشركة السعودية لشراكات المياه عن خطة تمتد لسبع سنوات؛ تهدف إلى رفع تغطية شبكة الصرف الصحي من (64%) إلى (95%) بحلول 2030، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للمياه، بما يعزز كفاءة البنية التحتية واستدامتها، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الحلول الابتكارية.