"عمل إنساني جليل".. أمير عسير يُكرّم "الألمعي منقذ مصاب عقبة الصماء"

كرّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بمكتبه الكادر الصحي السعودي الذي أنقذ مصاباً حالته خطيرة، ونقله للمستشفى بسيارته الخاصة برفقة أسرته.
وقال الأمير مخاطبًا الممارس الصحي يحيى بن إبراهيم الألمعي مدير خدمات التمريض بمستشفى محافظة رجال ألمع: "نشير إلى ما قمتم به من عمل إنساني جليل يحقق ما جاء في المادة الثامنة من مزاولة المهن الصحية، ويؤكد مبدأ المجتمع المترابط بقيمه الثرية ويسير بثبات نحو مستقبل مشرق".
وأضاف: "نقدم لكم الشكر على ما قدمتموه من موقف إنساني، آملين أن يكون ذلك دافعًا إلى مزيد من العطاء في خدمة هذا الوطن العظيم".
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر الخبر في 13 مايو 2023م بعنوان "كادر صحي سعودي ينقذ مصابًا حالته خطيرة وينقله بسيارته للمستشفى بأسفل عقبة الصماء بعسير"، وجاء فيه أن "أحد الكوادر الصحية برجال ألمع سجَّل موقفًا مشرفًا، ساهم -بعد مشيئة الله- في إنقاذ مصاب، كانت حالته خطيرة في حادث مروري، وقع أسفل عقبة الصماء بعسير".
وتفصيلاً، فوجئ يحيى بن إبراهيم الألمعي، مدير خدمات التمريض بمستشفى رجال ألمع العام، بوقوع حادث مروري مروِّع أمام ناظريه الجمعة الموافق 22/ 10/ 1444، قرابة الساعة الـ6.30 مساء بأسفل عقبة الصماء.
وقال "الألمعي" لـ"سبق": "عندما كنت متجهًا من متنزه العوص أسفل العقبة المعنية إلى رجال ألمع، برفقة زوجتي وأبنائي، فوجئت بحادث مروري مروِّع؛ فما كان مني إلا أن أوقفت سيارتي، وترجلت مسرعًا لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتقييم الوضع، وإبعادهم عن منطقة الخطر".
وأردف: "كان من ضمن الإصابات الأربع بالحادث شخص لديه إصابة بالرأس ونزيف؛ فقمت بعمل الإسعاف الأولي بشكل سريع للمصاب، والاطمئنان على الآخرين. وكلنا يعلم أهمية الإسعافات الأولية الصحيحة في إنقاذ حياة المصاب بعد مشيئة الله".
وأضاف: "بعد أن رأيتُ تزاحم السيارات عند مدخل العقبة، والتردد الكبير للمركبات في ظل إغلاق عقبة شعار، وتحويل السير لها بوصفها إحدى الطرق البديلة، ولما قد يسببه ذلك الازدحام من تأخير لسيارة الإسعاف، قمتُ بنقل المصاب معي في سيارتي بعد أن طلبتُ من زوجتي وأبنائي الجلوس في المقاعد الخلفية؛ لأن مثل هذه الإصابات الوقت فيها ثمين جدًّا. ونقلت المصاب بسرعة فائقة للمستشفى الذي يبعد مسافة 7 دقائق فقط، وتم عمل اللازم للمصاب، وهو الآن بصحة جيدة -ولله الحمد-".
وقال: "ما قمتُ به واجب ديني ووطني عليَّ، وعمل إنساني قبل كل شيء"، فيما طالب الكثيرون بتكريم "الألمعي" على ما قام به من عمل بطولي".