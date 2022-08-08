أمير حائل يتفقَّد الطريق النموذجي ويَعِدُ بنمذجة جميع طرق المنطقة

ووقف أمير المنطقة على الطريق من بدايته حتى نهايته، في جولة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وكان يقف على كل جزء أو تقاطع على الطريق، ويطلع على تنفيذ رصف طبقات الأسفلت، وتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية على جوانب الطريق، وتحسين مناطق الدخول والخروج لمناطق الرعي، وتحسين المواقف الجانبية للشاحنات، وتركيب عدد من اللوحات التحذيرية والإرشادية، إضافة لتركيب حواجز معدنية على جوانب الطريق، وعمل الدهانات الأرضية، وتركيب العلامات الأرضية "عيون القطط"، وتحسين نهايات الطريق، إضافة لرفع مستوى السلامة على التقاطعات العلوية. وناقش خلال الجولة المقاول مستلم المشروع والمهندسين، وشدد عليهم بأهمية الاستمرار في صيانة الطريق لخدمة المسافرين.