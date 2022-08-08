أمير حائل يتفقَّد الطريق النموذجي ويَعِدُ بنمذجة جميع طرق المنطقة

تفقَّد اليوم أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن مقرن، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، مشروع الطريق النموذجي على طريق حائل-القصيم السريع، الواقع في الجزء ما بين تقاطعَي عريجاء وجانين، البالغ طوله 15.8كم.
ووقف أمير المنطقة على الطريق من بدايته حتى نهايته، في جولة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وكان يقف على كل جزء أو تقاطع على الطريق، ويطلع على تنفيذ رصف طبقات الأسفلت، وتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية على جوانب الطريق، وتحسين مناطق الدخول والخروج لمناطق الرعي، وتحسين المواقف الجانبية للشاحنات، وتركيب عدد من اللوحات التحذيرية والإرشادية، إضافة لتركيب حواجز معدنية على جوانب الطريق، وعمل الدهانات الأرضية، وتركيب العلامات الأرضية "عيون القطط"، وتحسين نهايات الطريق، إضافة لرفع مستوى السلامة على التقاطعات العلوية. وناقش خلال الجولة المقاول مستلم المشروع والمهندسين، وشدد عليهم بأهمية الاستمرار في صيانة الطريق لخدمة المسافرين.
وأكد أمير المنطقة خلال حديثه في رحلة تفقُّد المشروع الميدانية أن طرق المنطقة ستكون نموذجية في ظل دعم القيادة الرشيدة.
وكان أمير المنطقة قد ناقش في صالة الاجتماع اليوم مع نائب وزير النقل لشؤون الطرق، بحضور نائبه ووكيل الإمارة عادل آل الشيخ، الخطط الحالية والمستقبلية لمشاريع الطرق بالمنطقة.
وكان أمير المنطقة قد قام بزراعة شتلة ضمن أعمال التشجير للطريق.