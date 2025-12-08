انطلاق فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الطائف

وتقام الفعاليات في مول "قلب الطائف" على مدى يومين، تحت شعار:

"تعزيز المجتمعات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وتعكس هذه الفعالية الاهتمام الكبير الذي توليه محافظة الطائف، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ودورهُ الفاعل في دعم البرامج النوعية التي تُسهم في نشر الوعي المجتمعي، وتفعيل مبادرات التمكين، وتهيئة بيئات تعليمية ومجتمعية أكثر شمولًا. وقد عبّر المنظمون عن بالغ شكرهم لسمو المحافظ، ولرئيس الجامعة، على رعايتهم ودعمهم المتواصل لمثل هذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية.