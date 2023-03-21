وفق أعلى معايير الجودة.. وكالة شؤون المسجد النبوي تُباشر تنفيذ خطتها التشغيلية لرمضان

تباشر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، تنفيذ خطتها التشغيلية الميدانية لشهر رمضان عبر تهيئة المسجد النبوي لاستقبال الزوار والمصلين، ومواكبة زيادة أعداد المصلين خلال أوقات الصلوات، وتقديم كل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة على مدار 24 ساعة.
وتراعي أعمال وكالة شؤون المسجد النبوي التي يبدأ العمل بها بحلول الشهر الفضيل، فتح سطح المسجد النبوي بالتزامن مع كثافة الزوار والمصلين، والتفويج للساحات الغربية الجديدة في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، إضافة إلى فرش السجاد داخل المسجد النبوي بنسبة 100% وفرش الساحات والسطح حسب كثافة الزوار والمصلين، وتهيئة المصليات وتأمين ما يحتاجه الزوار من المصاحف، ومياه زمزم بكميات كافية، وتهيئة المرافق ودورات المياه لخدمة الزوار على مدار الساعة.
وكثّفت الوكالة استعداداتها في تنظيم الإفطار في المسجد النبوي، ووضع الآليات اللازمة لتسهيل دخول وجبات الإفطار للرجال إلى الحرم القديم من باب الرحمة 3، والجهة الجنوبية من أبواب 37 و5 و4، والجهة الغربية من بابي 11 و8، والجهة الشرقية من بابي 32 و34، والجهة الشمالية من أبواب 21 و17 و19؛ فيما سيكون دخول الوجبات للنساء عبر المصلى الشرقي من بابي 25 و29، والمصلى الغربي من بابي 13 و17.
وتشمل أعمال الخطة التشغيلية التي تباشر مختلف الإدارات بوكالة شؤون المسجد النبوي، تنفيذها بحلول الشهر الفضيل، وتكثيف أعمال الرقابة الوقائية من خلال زيادة أعداد أخذ العينات من مياه زمزم والأسطح، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأرضيات المسجد النبوي ومرافقه، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال التعطير والتعقيم والتنظيف، وزيادة أعداد حافظات المياه، وتوفير السجاد في عموم المواقع بالمسجد النبوي وسطحه وساحاته، ومتابعة وجبات إفطار الصائمين حسب الشروط والضوابط المعدة.
ويستمر العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق "نسك"، ويكون الدخول للروضة الشريفة للرجال والنساء لحملة التصاريح من الساحات الجنوبية مقابل باب 37، وتكون مواعيد تفويج الرجال والنساء حملة التصاريح للروضة الشريفة خلال الفترة من 1 رمضان إلى 19 رمضان من الساعة 2:30 صباحًا إلى صلاة الفجر للرجال، ومن بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحًا للنساء، ومن الساعة 11:30 صباحًا إلى صلاة العشاء للرجال، ومن الساعة 11 مساءً إلى الساعة 2 صباحًا للنساء.
وتحرص وكالة شؤون المسجد النبوي على التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز التعاون مع الجميع؛ لضمان سير الأعمال على أكمل وجه وفق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي لتأدية عباداتهم بكل يسر وطمأنينة؛ بما يسهم في التطوير والبناء لمواكبة خطة الرئاسة 2024م ورؤية السعودية 2030.