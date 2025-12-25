بحضور نائب أمير جازان.. مهرجان جازان 2026 ينطلق بعروض كرنفالية

برعاية الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان جازان 2026، وذلك في الواجهة البحرية بمدينة جيزان، وسط حضور جماهيري كبير وتنظيم متكامل.
وشهدت انطلاقة المهرجان عروضًا كرنفالية بمشاركة واسعة من جميع محافظات المنطقة، تضمنت عروضًا تراثية وفنية متنوعة، استعرضت الموروث الشعبي والفنون الأدائية والحرف التقليدية، إلى جانب مسارات ثقافية وسياحية جسّدت تنوع جازان البيئي والإنساني، وما تزخر به من إرث حضاري متجذّر.
وتضمّنت فعاليات الافتتاح عددًا من البرامج المصاحبة، شملت عروضًا فنية، ومجسّمات تفاعلية، ومشاركات مجتمعية، إضافة إلى عروض شعبية قدّمت لوحات معبّرة عن الهوية الثقافية الأصيلة لأهالي المنطقة، في مشهد احتفالي يعكس التلاحم المجتمعي واعتزاز أبناء جازان بإرثهم الوطني.
وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان، المشرف العام على اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان، وليد بن سلطان الصنعاوي، في تصريح لـ"واس"، أن مهرجان جازان 2026 يأتي امتدادًا للدعم والاهتمام الذي تحظى به المنطقة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وحرصهما على تعزيز الحراك الثقافي والسياحي، وإبراز المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها جازان.
وأكد "الصنعاوي" أن المهرجان يُعد منصة شاملة لإبراز هوية المنطقة الثقافية، وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي، ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال برامج وفعاليات نوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.
ويستمر مهرجان جازان 2026 لعدة أشهر، يقدم خلالها باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج النوعية، التي تعكس ثراء المنطقة الثقافي والتنموي، وتُرسّخ مكانتها بوصفها وجهة سياحية وثقافية واعدة على مستوى المملكة.