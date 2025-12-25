بحضور نائب أمير جازان.. مهرجان جازان 2026 ينطلق بعروض كرنفالية

وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان، المشرف العام على اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان، وليد بن سلطان الصنعاوي، في تصريح لـ"واس"، أن مهرجان جازان 2026 يأتي امتدادًا للدعم والاهتمام الذي تحظى به المنطقة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وحرصهما على تعزيز الحراك الثقافي والسياحي، وإبراز المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها جازان.