من النيجر إلى شمال لبنان مرورًا بمأرب.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل أعماله الإنسانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 731 سلة غذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 731 أسرة بواقع 5117 فردًا.
يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية في حارة تشانجري بالعاصمة نيامي في جمهورية النيجر، استفاد منها 1.000 عائلة بواقع 7.176 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي تنفذه المملكة ممثلة بالمركز في النيجر لعام 2023 م، للفئات الأكثر احتياجًا في النيجر.
إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.040 سلة غذائية على اللاجئين السوريين في منطقتي عكار والضنية شمال لبنان، استفاد منها 5.200 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.