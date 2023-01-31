من النيجر إلى شمال لبنان مرورًا بمأرب.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل أعماله الإنسانية

إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.040 سلة غذائية على اللاجئين السوريين في منطقتي عكار والضنية شمال لبنان، استفاد منها 5.200 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا.