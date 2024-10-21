تجربة متطورة.. "الصحة" تطلق ميزة "التوأم الرقمي" عبر "صحتي" لتمكين الأفراد من مراقبة حالتهم الصحية

أطلقت وزارة الصحة ميزة "التوأم الرقمي" عبر تطبيق "صحتي"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات الرقمية، بهدف تمكين الأفراد من مراقبة حالتهم الصحية بصورة مباشرة وشخصية عبر الهاتف الجوال. تتيح هذه الميزة للمستخدمين قراءة واقعهم الصحي وتلقي النصائح الطبية المناسبة لتحسين نمط حياتهم.
وتسهم ميزة "التوأم الرقمي" في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية عبر الحلول التقنية المبتكرة، وتعزيز الوقاية الصحية.
توفر هذه الميزة تجربة صحية متطورة، حيث تقوم بمراقبة البيانات الصحية باستمرار، مما يسهم في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية المحتملة وتقديم الإرشادات الطبية في الوقت المناسب.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصحة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الوعي الصحي، وتشجيع الممارسات الوقائية لدى المواطنين والمقيمين في المملكة.