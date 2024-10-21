تجربة متطورة.. "الصحة" تطلق ميزة "التوأم الرقمي" عبر "صحتي" لتمكين الأفراد من مراقبة حالتهم الصحية

توفر هذه الميزة تجربة صحية متطورة، حيث تقوم بمراقبة البيانات الصحية باستمرار، مما يسهم في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية المحتملة وتقديم الإرشادات الطبية في الوقت المناسب.