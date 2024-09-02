أمين التحالف الإسلامي يعلن وصول ممثل المغرب الموفد حديثًا.. ويَعُدها "خطوة مباركة"

وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن وصول ممثل مملكة المغرب إلى مقر التحالف الإسلامي وعمله جنبًا إلى جنب مع زملائه من ممثلي دول التحالف؛ يُعَد خطوة مباركة من قِبَل قيادة المملكة المغربية، واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ التطرف العنيف.