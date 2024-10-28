"الكربو" الإندونيسي يثير إعجاب زوار حديقة السويدي

عندما نلاحظ نوعية الأطعمة التي نتناولها في يومنا نجد بأن نسبة ليست بالقليلة منها لا تنتمي للبيئة والثقافة التي خرجنا منها وهنا تأتي فكرة تدويل الطبق كـ البرجر والمكرونة والبطاطس، هي أطباق لم تكن من البيئة التي ننتمي لها ولا تمثل مطابخنا ولكننا نتناولها بشكل متكرر في حياتنا لأنها دخلت علينا من ثقافات اخر ومطابخ عالميه واستحسنا طعمها، وما تقدمه حديقة السويدي خلال الأيام المختلفة للدول المشاركة كالهند والفلبين وإندونيسيا وغيرهم من الدول التي وضعتهم وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه في الأجندة المشاركة في حديقة السويدي ما هي إلا أحد طرق الانسجام الثقافي لثقافات العالم.