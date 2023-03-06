شاهد.. يقظة "بلدية السيل" بالطائف تكشف أساليب مبتكرة مخالفة لغش إحرامات الحج

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الكبير"، عن شقة تقطنها عمالة مخالفة، وقد حولوها إلى معمل لتجهيز وتعديل إحرام الحاج والمعتمر، حيث يتم قصه بمقاسات مثبتة، وتغليفه ليطابق الإحرامات التابعة لشركات ومعامل متخصصة، وذلك باستخدام مواد خامتها سيئة، وقد يطالها التلف وتُلحق الضرر بمرتديها.
جاء ذلك من خلال جولة ضمن الجولات اليومية التي تُنفذها "بلدية السيل الكبير" شمالي الطائف، استعدادًا لشهر رمضان المبارك على محلات بيع مستلزمات الحج والعمرة بمنطقة السيل الكبير، والتي يقع ضمنها ميقات قرن المنازل، حيث يشهد أفواجًا من المعتمرين خلال وقت الإجازة المدرسية حاليًا، كذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وبعد الإفراغ من ضبط المعمل المخالف تم ضبط معمل آخر بإحدى المزارع في المنطقة أعدَ للغرض نفسه، وهو تجهيز وتعديل إحرامات الحاج والمعتمر، حيث ضُبطت بداخله مكائن الخياطة وأجهزة التكييس والطباعة، ومجموعة كبيرة من ملابس إحرام الحاج، وجرت مصادرتها وتطبيق النظام بحق كل المخالفين والذين وقعوا في قبضة البلدية.