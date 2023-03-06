شاهد.. يقظة "بلدية السيل" بالطائف تكشف أساليب مبتكرة مخالفة لغش إحرامات الحج

جاء ذلك من خلال جولة ضمن الجولات اليومية التي تُنفذها "بلدية السيل الكبير" شمالي الطائف، استعدادًا لشهر رمضان المبارك على محلات بيع مستلزمات الحج والعمرة بمنطقة السيل الكبير، والتي يقع ضمنها ميقات قرن المنازل، حيث يشهد أفواجًا من المعتمرين خلال وقت الإجازة المدرسية حاليًا، كذلك خلال شهر رمضان المبارك.