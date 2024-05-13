بعد اكتشافه بحائل سابقاً.. فريق بحثي يثبت وجود ثعابين غير سامّة بأكثر من منطقة بالمملكة

وأضاف "الشمري"؛ أنه بعد اكتشافه في حائل تمّ تشكيل فريق يتكوّن من 15 عالماً وباحثاً من نخبة المتخصّصين في عالم الزواحف، وقاموا بإجراء التحاليل عليه، وسجّل وجوده في مناطق أخرى من السعودية، وبهذا ينضم إلى منظومة الحياة الفطرية السعودية ليثري العمل البيئي ويحقق التكامل المعرفي بين المتخصّصين؛ ما يسهم في تحقيق المستهدفات البيئية في رؤية السعودية.