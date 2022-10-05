"رافد" تحصد شهادة أفضل بيئة عمل

حصدت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل، التي تمنحها المنظمة العالمية Great Place To Work بصفة بيئة العمل في الشركة ضمن أفضل بيئات العمل في المملكة.
وقد تمكنت "رافد" من الحصول على هذه الشهادة نتيجة منظومة من العمليات التطويرية التي تستهدف صنع بيئة عمل جاذبة ومحفزة على التميز والابتكار والإبداع، تتمحور حول الاهتمام بموظفيها وتطويرهم وتبني المبادرات والأنشطة التي من شأنها المحافظة على الكفاءات وتعزيز جودة العمل ورفع الإنتاجية.
يشار إلى أن هذه الشهادة تُمنح بعد التقييم الشامل والدقيق لأفضل المؤسسات التي تُعنى بترسيخ التميز المهني للموظفين، والفخر بالانتماء للشركة، والعمل بروح الفريق الواحد، والسعي إلى بناء ثقافة تقوم على الشفافية والإبداع والتمكين.
شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، هي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، وهي الشركة المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتقدم منذ مطلع العام الدراسي الحالي 1444هـ خدمة النقل المدرسي لأكثر من 800 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة يتم نقلهم بواسطة ما يزيد على 15 ألف حافلة ومركبة إلى 13 ألف مدرسة.