"رافد" تحصد شهادة أفضل بيئة عمل

شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، هي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، وهي الشركة المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتقدم منذ مطلع العام الدراسي الحالي 1444هـ خدمة النقل المدرسي لأكثر من 800 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة يتم نقلهم بواسطة ما يزيد على 15 ألف حافلة ومركبة إلى 13 ألف مدرسة.