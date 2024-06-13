"السديس" يترأس اجتماعاً لاعتماد خطة استثنائية لـ3 خطب متتالية لأول مرة في تاريخ الرئاسة

وترأس رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اجتماعاً لاعتماد الخطة النوعية المرسومة للخطب الثلاث، وتهيئة الأجواء التعبدية، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن والقاصدين والزائرين للحرمين الشريفين والاستعداد لهذا الحدث البارز من جهة محاورها وركائزها للبلوغ بمستهدفات ومخرجات الخطب الثلاث وتواليها نحو الريادة الدينية عالمياً؛ لما تشكل من إرث ديني وحضاري في رسم خارطة للإنسانية لإعمار الأرض، والعيش بسلام وتقارب، وحفظ حقوق الإنسان وأدائها على الوجه الأكمل، وتحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في التفاني في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمَّار والزوار دينياً.