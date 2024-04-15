مُلفتة تستدعي الاحتياط.. "المسند" عن "منخفض المطير": مطرية معتبرة تلف 4 دول

وأضاف: "الحالة ملفتة وتستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة من الجهات ذات العلاقة؛ خاصة في المواقع الجبلية في شمالي عمان والإمارات"؛ مشيرًا إلى أنها تشمل: (دبي، وأبو ظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وخورفكان، وصحار، ولوى).