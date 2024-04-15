مُلفتة تستدعي الاحتياط.. "المسند" عن "منخفض المطير": مطرية معتبرة تلف 4 دول

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن حالة منخفض المطير مستمرة اليوم الاثنين، وتؤثر على أجزاء من عمان والإمارات وقطر والبحرين، وذروتها غدًا الثلاثاء.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن النماذج المناخية للتوقعات الجوية أجمعت على حالة مطرية معتبرة، ذروتها يوم الثلاثاء تؤثر -بإذن الله- على كل من شمالي عمان، وعلى الإمارات والبحرين وقطر.
وأضاف: "الحالة ملفتة وتستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة من الجهات ذات العلاقة؛ خاصة في المواقع الجبلية في شمالي عمان والإمارات"؛ مشيرًا إلى أنها تشمل: (دبي، وأبو ظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وخورفكان، وصحار، ولوى).